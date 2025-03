Ilrestodelcarlino.it - Ferrara, arrestato per tentata rapina alla stazione ferroviaria

, 20 marzo 2025 – Il tutto è partito drichiesta insistente di consegnargli il cellulare e poi è degenerato con unaaggressione. La Polizia di Stato di, durante la notte scorsa, haun uomo per aver tentato unavicinocittadina. La ricostruzione dei fatti è avvenuto tutto velocemente. L’uomo, ha avvicinato la vittima, poi ha tentato di colpirla con un pugno dopo avergli chiesto di consegnargli il proprio telefono cellulare. La persona aggredita è riusciva a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine allertando la centrale operativa della Questura di. Immediatamente la centrale ha inviato sul posto una volante dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Gli agenti giunti sul posto hanno proceduto all’arresto del soggetto e al successivo accompagnamento negli uffici della Questura estense, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dal Pubblico Ministero di turno nella locale Procura della Repubblica al Tribunale di