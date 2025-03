Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio di Saman Abbas, la madre in Aula si difende: “Non l’ho uccisa io”. E anche il padre nega

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I genitori dino di aver ucciso la figlia., entrambi condannati in primo grado all’ergastolo, hanno parlato nell’della Corte di assise di appello di Bologna. Nazia Shaheen è intervenuta per la prima volta dall’estradizione dell’estate scorsa e lo ha fatto con dichiarazioni spontanee: “Non sono stata io a uccidere mia figlia“, ha detto. Vestita con abito tradizionale pachistano e un velo blu scuro a coprirle il capo, ha reso la sua testimonianza con la traduzione di un interprete. “Sembro essere in vita, ma in realtà mi sento morta e finché non morirò passerò la mia vita piangendo. Ho insistito di voler rientrare in Italia per dire la verità. Non riesco a dimenticarmi di, ho sempre il suo ricordo”. Nella scorsa udienza a parlare era stato il figlio 16enne che, proprio a proposito della, aveva ricordato di come “non potesse parlare in casa”.