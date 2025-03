Sololaroma.it - Febbre per Dovbyk, l’Ucraina lo lascia a riposo: Roma sulle spine

La sosta Nazionali sta entrando nel suo vivo e lapuò continuare a ricaricare le pile. I giallorossi si sono subito rialzati dopo l’eliminazione dall’Europa League e vogliono proseguire su questa strada, per avvicinarsi sempre di più al 4° posto. Già, perché l’ultima posizione valida per la prossima Champions League dista soli 4 punti, pochi se si considera che solo lo scorso dicembre sotto l’ombra del Colosseo si parlava di lotta salvezza. I capitolini dovranno limare ogni dettaglio in vista della prossima partita con il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Claudio Ranieri cercherà di tenere tutti sull’attenti e dovràre aalcuni degli elementi che sono impegnati con le rispettive Selezioni. Uno di questi è senza ombra di dubbio Artem, chiamato dalper i playoff di Nations League con il Belgio.