FdI demolisce Benigni | Ma quale sogno il Manifesto di Ventotene era una boiata pazzesca

Leggi su Open.online

SuldiFratelli d’Italia non arretra, anzi torna alla carica, prendendo di mira ora pure Roberto. L’attore toscano ieri sera ha portato in prima serata su Rai1 un monologo tutto dedicato aleuropeo, tessendo le lodi pure delredatto al confino da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi: proprio il documento contro cui ieri alla Camera si era scagliata la premier Giorgia Meloni, in un attacco a sorpresa contro l’opposizione europeista. Lo spettacolo diè stato seguito da 5 milioni di telespettatori, ma non sembra aver smosso di un centimetro le convinzioni dei dirigenti di FdI. Ma«concretezza a profondità straordinaria», come ha decantato, quel«è una», affonda il colpo il presidente della commissione Cultura della Camera Federico Mollicone, rimandando a un saggio di Ernesto Galli della Loggia anticipato proprio con quel titolo sul Foglio di oggi.