Fc Mobile Laliga Ea Sports ed Ea Sports Fc collaborano per un nuovo incredibile torneo

EAe EAFCper offrire un’esperienza completa ai giocatori di FCcon il lancio di unevento in-game che si svolgerà fino al 16 aprile. Celebrato come il più grande evento di campionato nella storia del franchise EAFC, l’evento di cinque settimane si articola intorno a tre distinti capitoli, ognuno dei quali racconta il meglio diEAcon momenti coinvolgenti. I giocatori potranno così rivederli, giocare e competere fra loro. A partire dal capitolo introduttivo, i giocatori di FCinizieranno a conoscere i momenti salienti e la ricca storia diEAattraverso contenuti multimediali mirati, che fungono da hub in cui i fan di tutto il mondo possono celebrare la loro passione condivisa per. Il secondo capitolo offre ai giocatori il meglio dell’attuale stagione 2024/25 diEAin modo inedito e interattivo, con gli highlights di alcune partite disponibili direttamente per i giocatori di FCattraverso un portale in-game chiamato “FCM TV”.