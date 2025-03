Dilei.it - Fare amicizia all’università è più facile di quanto pensi: ecco come e dove conoscere nuove persone

L’inizio dell’università è un momento di grandi cambiamenti.città, nuovi ritmi,: per molti, è l’inizio di una fase entusiasmante, ma anche un po’ spaventosa. Una delle preoccupazioni più comuni tra le matricole è proprio quella diinserirsi in un contesto completamente nuovo senza sentirsi fuori posto?A differenza delle scuole superiori,si trascorrevano anni con gli stessi compagni,i gruppi non sono già formati. Questo significa che, almeno all’inizio, quasi tutti si trovano nella stessa situazione e hanno lo stesso desiderio di. Il segreto è saper cogliere le occasioni giuste, senza farsi bloccare dalla timidezza o dall’ansia di non essere all’altezza. L’università è piena di opportunità per stringere legami e creare amicizie che, in alcuni casi, dureranno per tutta la vita.