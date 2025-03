Ilrestodelcarlino.it - Fano saluta Colombo Biagetti: l'ultimo viaggio tra lacrime e applausi

(Pesaro e Urbino) giovedì 20 marzo 2025 - Questa mattina alle 10 la chiesa di San Paterniano si è riempita di persone per i funerali di, storico titolare del bar Berto. A volergli rendere l'saluto c'erano cittadini di ogni età e numerose autorità, tra cui il sindaco di, l'onorevole Mirco Carloni, l'ex sindaco SteAguzzi, i vertici di Confesercenti, Fondazione Cari, Fondazione Teatro e Aset. Sulla bara, oltre alla foto sorridente die un mazzo di rose rosse, spiccavano la maglia granata dell'Alma e quella rossonera del Milan, insieme alle sciarpe delle due tifoserie.Durante la funzione, il sacerdote ha parlato di fede e gratitudine, sottolineando l'importanza di ricordare chi ha lasciato un segno nella comunità. E vedendo la chiesa gremita ha ringraziato: "Vogliamo dirgli grazie per quello che ha fatto per la sua città, per il servizio che ha svolto con passione e dedizione.