Europa.today.it - Famiglia no vax perde la crociera perché senza green pass: l'agenzia viaggi li risarcisce con 13mila euro

Leggi su Europa.today.it

Un'fiorentina è stata condannata a risarcire con 13.400unano vax che non aveva potuto salire su una nave daMsc. Come riporta il Corriere, da ciò che è emerso durante il processo l'alla quale si erano rivolti non li.