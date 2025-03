Trevisotoday.it - Falciato da un furgone di Amazon, ferito motociclista 60enne

Leggi su Trevisotoday.it

E' rimastoma fortunatamente non è in pericolo di vita, ilrimasto coinvolto nel tardo pomeriggio di ieri, 19 marzo, a Riese Pio X lungo via Castellana. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale del distaccamento di Castelfranco Veneto, l'uomo stava facendo.