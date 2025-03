Lopinionista.it - “Faccende complicate”, seconda stagione dal 10 aprile in esclusiva su RaiPlay con Valerio Lundini

ROMA – Con il suo stile inconfondibile e il suo punto di vista mai scontato,torna sucon ladi “”: dieci nuove puntate – ogni giovedì due episodi – disponibili inda giovedì 10. Anche questa volta, il comico e conduttore romano incontra persone comuni, personaggi noti, e testimoni di varie “”, con l’intento di raccontare storie di interesse sociale, trovare soluzioni e proporre finali di puntata inaspettati.“” è un original di Rai Contenuti Digitali e Transmediali prodotto da Simona Ercolani per Stand by Me, interpretato diretto e scritto da. Scritto con Andrea Cancellario, Luigi Cruciani, Matteo Tiberia, Daniele Titta. A cura di Davide Acampora, produttrice esecutiva Stand by Me Giorgia Rossi Tani, delegato Rai Lorenzo Davanzati Forges.