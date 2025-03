Ecodibergamo.it - Fabrizio, morto a 36 anni nel frontale con un camion a Cisano

Leggi su Ecodibergamo.it

IL LUTTO.Duca stava tornando dal lavoro. Fatale lo scontro con un mezzo pesante in sorpasso sulla statale. Ilista spagnolo denunciato per omicidio stradale. Paese in lutto: «Un bravo ragazzo, è una tragedia».