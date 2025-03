Internews24.com - Fabbian Inter, si monitora lo scenario! In estate può essere sfruttata la recompra?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, silo! Inpuòla? Le ultime sulla situazione del centrocampistaContinuano i piani del calciomercato, che in vista della prossima sessione, continua are alcuni profili. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nel mirino del club nerazzurro non se ne sarebbe mai andato Giovanni, centrocampista in forza al Bologna, sul quale i nerazzurri avrebbero ancora la clausola didi 12 mln. Ecco nel dettaglio:«Esploso in maniera totale l’anno scorso con Thiago Motta (5 gol),venne acquistato nell’del 2023 per 4 milioni di euro: a giugno l’deciderà se esercitare la cosiddetta “” fissata a 12 milioni di euro. L’impressione è che Giovanni possa restare a Bologna, proseguendo il suo percorso di crescita: quest’anno ha visto esplodere davanti a sé Odgaard così come un anno fa successe a Ferguson; lui attende, apprende e sfrutta ogni momento»Leggi sunews24.