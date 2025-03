Lapresse.it - F1, morto Eddie Jordan: aveva 76 anni

Lutto nel mondo dei motori. E’all’età di 76, fondatore dell’omonima scuderia irlandese attiva in Formula 1 negli’90 e 2000 ed opinionista dopo aver venduto il team nel 2005., la malattia e la morteL’imprenditore, malato da tempo per le conseguenze di un cancro alla vescica e alla prostata che si era diffuso alla colonna vertebrale e al bacino, “èserenamente a Città del Capo circondato dalla sua famiglia”, si legge in una dichiarazione della famiglia., nella sua scuderia debuttò Michael SchumacherNella scuderia di, nel 1991, debuttò Michael Schumacher, ma nel suo team transitarono anche campioni del calibro di Damon Jill, poi vincitore del Mondiale 1996 con la Williams, Rubens Barrichello, che sarebbe poi diventato pilota della Ferrari, e Heinz-Harald Frentzen, terzo nella classifica Mondiale del 1999 al volante della, che nel circus delle due ruote conquistò in tutto quattro vittorie prima di esser venduta nel 2005.