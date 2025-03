Oasport.it - F1, Liam Lawson: “È stato un weekend molto difficile, non vedo l’ora di correre in Cina”

Dopo il primo Gran Premio di questa stagione, corso domenica in Australia, torna l’appuntamento con la F1 che disputerà, in, la seconda gara di questo ricco 2025. Ilaustraliano ha confermato le potenzialità espresse dalla McLaren, con Lando Norris che ha conquipole e gara, ed ha posto non pochi dubbi sulla nuova Ferrari.La stagione della Red Bull è partita con risultati contrastanti, da una parte la grande prova, quasi inaspettata, di Max Verstappen che ha chiuso in seconda posizione il GP australiano, promettendo battaglia anche quest’anno ad una McLaren che sembra però, più veloce, di contro il pessimodi, ventitreenne neozelandese alla prima esperienza nella massima categoria.Il pilota della RB21, non è riuscito a concludere la sua prima gara in F1, ritirandosi al 46esimo giro e probabilmente farà fatica anche durante questoin, pista che affronta per la prima volta.