F1 Lewis Hamilton | Imposteremo la Ferrari in modo diverso sto iniziando a capire il metodo di lavoro

si presenta al secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 con la voglia di imparare dopo un primo round a Melbourne con diversi problemi. Il decimo posto del GP australiano non era quello che voleva il britannico e si può affermare che anche la strategia insia stata poco lungimirante, al di là delle problematiche tecniche con la vettura.In Cina si vorranno trarre spunti diversi e si spera che la monoposto funzioni come nel day-1 dell’Albert Park: “Questo fine-settimanala macchina inun po’. Devo ancoracome lavora il team e in quale maniera si procede per la preparazione della tre-giorni“, ha dichiaratoai media a Shanghai.“Man mano che conosco meglio la vettura, posso iniziare a prendere più decisioni e dire quali sono le modifiche che voglio per il mio stile di guida.