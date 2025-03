Oasport.it - F1 in lutto per la morte a 76 anni di Eddie Jordan, fondatore dell’omonima scuderia

Alla vigilia del secondo weekend di gara della stagione a Shanghai, la Formula Uno piange la scomparsa di. A darne notizia è stata la famiglia del 76enne irlandese tramite una nota ufficiale: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di, ex proprietario di un team di Formula 1, opinionista televisivo e imprenditore“.Nato a Dublino il 30 marzo 1948,fu lo storicoche ha presenziato nel Mondiale di Formula Uno dal 1991 al 2005. Un team che ha dato il via alla carriera di una leggenda come Michael Schumacher, che fece la sua gara d’esordio nella categoria proprio con laGrand Prix in Belgio nel 1991 sostituendo il pilota titolare Bertrand Gachot., molto attivo anche negli ultimiall’interno del paddock come opinionista televisivo, lottava da tempo con una malattia (cancro alla prostata) di cui lui stesso aveva parlato qualche mese fa.