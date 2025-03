F1 GP Cina | incognita asfalto a Shanghai Ferrari in cerca di rivalsa nel primo weekend sprint

Leggi su Sportface.it

E’ tutto pronto per il Gran Premio di, il secondo appuntamento stagionale di F1. Il Grande Circus saluta Melbourne, per raggiungereche – proprio come nel 2024 – ospiterà la prima garadell’anno. La pista cinese offre un’importante, ovvero le condizioni dell’. Nel corso dell’estate passata, il tracciato è infatti stato riasfaltato, ma è stato poi utilizzato sporadicamente nei mesi successivi. Ad oggi, dunque, team e piloti non conoscono le reali condizioni della pista, né il comportamento delle mescole. Pirelli ha optato per le stesse mescole della scorsa stagione, ovvero la C2, la C3 e la C4. Questa combinazione bilancia la performance e la gestione dell’abrasività dell’, altra caratteristica del circuito., infatti, è sempre stato un banco di prova importante per le gomme, grazie alle curve a media alta velocità e alle brusche accelerazioni disseminate nei suoi 5451 metri.