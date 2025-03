Oasport.it - F1, George Russell; “La McLaren di oggi è superiore al Verstappen del 2023”

Leggi su Oasport.it

Dopo la bella prestazione della settimana scorsa,vuole continuare ad essere protagonista. Scalda i motori il pilota della Mercedes, motivato a centrare ancora la top 3 al GP di Cina, seconda tappa valida per il Campionato Mondiale 2025 di Formula 1 in programma questo fine settimana all’International Circuit di Shanghai con il format che prevede anche la Sprint Race.La missione per il britannico sarà ovviamente quella di raccogliere più punti possibili nella pista orientale, facendo affidamento su una macchina apparsa più stabile rispetto alla passata stagione. In occasione del “classico” media day del giovedì, il britannico ha tuttavia posto l’accento sulla grande competitività della, team aduna spannaalla concorrenza.“Credo che siano sicuramente in grado di vincere ogni gara, anche se non credo che ciò accadrà.