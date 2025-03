Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Siamo più vicini alla McLaren di quanto visto a Melbourne”

Voltare pagina. La Ferrari si presenta al via del secondo appuntamento del Mondiale 2025 di F1 dopo il brutto colpo subìto in Australia. Un week end che, dopo un venerdì confortante, si è trasformato in un incubo con le Rosse in quarta fila nelle qualifiche e addirittura in ottava e decima posizione al termine del GP per via di una prestazione che non c’è stata e anche per una pessima strategia.A Maranello sperano che a Shanghai si riprenda il filo del discorso interrotto al termine del day-1 australiano, quando sembrava che soprattuttostesse in una condizione di grande comfort con la monoposto del Cavallino Rampante.“Anche in Australia abbiamo dimostrato il nostro potenziale, purtroppo non sono stati i momenti giusti di quel week end. Ma vuol dire che la performance c’è esuccesso non è assolutamente una delusione per tutta la stagione“, ha affermato il monegasco ai microfoni di Sky Sport, esprimendo le proprie sensazionivigilia del fine-settimana cinese.