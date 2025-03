Nerdpool.it - F1 25: data di uscita trapelata, annuncio imminente! Ecco alcuni dettagli!

Electronic Arts e Codemasters sono pronte a svelare F1 25, il nuovo capitolo della celebre serie di simulazione automobilistica. Secondo un leak rivelato da billbil-kun, l’ufficiale arriverà il 26 marzo 2025, con il lancio del gioco previsto per maggio.F1 25: due edizioni in arrivoDaitrapelati, EA rilascerà due edizioni del gioco:Standard Edition a 59,99$, disponibile dal 30 maggio 2025.Iconic Edition a 79,99$, che garantirà 3 giorni di accesso anticipato, permettendo ai giocatori di iniziare a correre già dal 27 maggio.Su quali piattaforme sarà disponibile F1 25?Un punto ancora poco chiaro riguarda le piattaforme su cui verrà rilasciato il gioco. F1 24 era disponibile su PS5, Xbox Series XS, PC, PS4 e Xbox One, ma con l’industria videoludica sempre più orientata verso la next-gen, non è escluso che F1 25 possa lasciare indietro le console old-gen.