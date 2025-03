Formiche.net - Export positivo, ma il rischio dazi incombe. I numeri del settore farmaceutico

Leggi su Formiche.net

L’industria farmaceutica non rappresenta solo un comparto produttivo strategico, ma un vero e proprio motore per l’economia nazionale e un asset cruciale nella competizione geopolitica globale. In un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e ridefinizioni degli equilibri commerciali, ilsi conferma come una leva di crescita e di stabilità per l’Italia, contribuendo in modo determinante al Pil e alla bilancia commerciale del Paese.L’innovazione scientifica, gli investimenti in ricerca e sviluppo e la capacità di attrarre talenti e capitali sono alcuni degli elementi che rendono l’industria farmaceutica un comparto trainante. Ilnon solo genera occupazione qualificata, con un impattosulle filiere industriali e sulla formazione di competenze avanzate, ma si configura anche come un elemento essenziale per la sicurezza sanitaria nazionale.