Exor incrementata la partecipazione in Philips al 187 per cento

Lettera43.it - Exor, incrementata la partecipazione in Philips al 18,7 per cento

Leggi su Lettera43.it

ha incrementato la propria quota in, portandola al 18,7 per, come indicato in un documento presentato alla Sec. In precedenza, laera pari al 17,51 per, rendendo giàil maggiore azionista della società olandese, attiva nei settori della diagnostica per immagini e dei dispositivi per la cura personale. L’investimento per questa operazione si aggira intorno ai 223 milioni di euro, secondo quanto riferito da Reuters.non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla scelta di aumentare la propria quota, mentreha sottolineato di non avere commenti sulla «decisione presa autonomamente», dalla holding, ma ha espresso apprezzamento per la fiducia dimostrata dagli investitori di lungo periodo.John Elkann, amministratore delegato di(Imagoeconomica).