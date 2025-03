Ex-Ilva, verso negoziazione preferenziale con consorzio azero

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 mar. (askanews) – I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in AS e diin AS hanno trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una richiesta di autorizzazione per avviare unain viacon ilguidato da Baku Steel Company CJSC e Azerbaijan Investment Company OJSC. “La decisione – si legge in una nota – è maturata al termine di un’attenta e approfondita analisi delle offerte di rilancio pervenute. Il processo di selezione ha valutato diversi fattori, tra cui la solidità finanziaria dei candidati, la sostenibilità industriale delle rispettive proposte ed i benefici in termini di occupazione e per le comunità locali”. “Nel rispetto della complessità della trattativa per il futuro del polo siderurgico – proseguono i commissari – il processo disi svolgerà con la necessaria riservatezza, garantendo la tutela degli interessi industriali, occupazionali e sociali coinvolti”.