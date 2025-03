Bergamonews.it - Ex Casa del Custode dell’acquedotto, partiti i lavori: entro febbraio 2026 l’apertura della terrazza e dell’infopoint

Sono cominciati ideldi Bergamo, a pochi passi da Porta Sant’Agostino sullo spalto di San Michele. Il processo di riqualificazione dell’edificio, assegnato a mezzo bando nell’ottobre 2022 e voluto dal Comune di Bergamo e vinto dal Bar Flora, l’attività che da decenni si affaccia su Piazza Vecchia, si era infatti arenato a causa di un intoppo burocratico.A portarlo avanti, Luca Spinelli, il titolare del locale che ha avuto la meglio sui tre offerenti, di cui non ammesso in graduatoria, e che di fatto ha potuto investire in un’iniziativa che non svolgerà solo una funzione di ristorazione, ma anche sociale, come del resto è nella tradizione del Bar Flora. È infatti stata confermata la funzione progettualenuova riapertura: come da bando, infatti, all’internoexdelsorgerà un punto informativo-turistico per tutti i visitatori che percorrono le Mura, a cui si affiancherà un’attività commerciale di somministrazione.