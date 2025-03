Thesocialpost.it - Europeismo, Tajani shock: “Il governo è pro Ue, sennò uscirei”

Antonio, segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier, ha ribadito con forza il suo impegno per un’Italia saldamente ancorata ai valori europei. A Bruxelles, a margine del prevertice del Partito Popolare Europeo (Ppe),ha dichiarato: “Se questonon fosse a favore dell’Europa, non ne farei parte”, sottolineando il ruolo di Forza Italia come garante della vocazione europeista dell’esecutivo.Le sue parole giungono in un momento di forte dibattito sul rapporto tra Italia e Unione Europea, acuito dalle polemiche scaturite ieri alla Camera dei Deputati.Meloni e il Manifesto di Ventotene: scoppia la bagarre in AulaIeri, la premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera, infiammando il dibattito con un discorso in cui ha criticato apertamente alcuni passaggi del Manifesto di Ventotene, testo fondante dell’Unione Europea, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni.