Europa, Ucraina, riarmo: tante domande, poche risposte

All’indomani della manifestazione in piazza per l’vale la pena tenere conto di alcuni elementi non del tutto irrilevanti che potrebbero indirizzare in modo più incisivo ed efficace il «non perdiamoci di vista» con cui si è conclusa la kermesse animata e sostenuta dal quotidiano la Repubblica su input di una rete di sindaci e del giornalista Michele Serra. Il clamore circa la folla numerosa e pacifica riunitasi in piazza del Popolo a Roma rischia di offuscare una meritoria iniziativa a causa della sua mancanza di visione e chiarezza. E benché la confusione sia, senza ombra di dubbio, il segno genuino e nutriente, persino comprensibile, della complessità di questi tempi, è anche vero che un tale scompiglio, di visione e di intenti, può provocare in ultima istanza essenzialmente due cose: tenere lontano le persone, spaventate, impaurite e confuse, disperdendo quindi la cruciale opportunità d’adesione da parte di centinaia di migliaia di altri potenziali partecipanti che avvertono il bisogno di essere rassicurati e rappresentati; oppure sfociare nel nulla e, a mesi di distanza, risultare una piazza tutto sommato inutile.