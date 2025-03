Sport.quotidiano.net - Eurolega, Maccabi Tel Aviv-Virtus Bologna: orario e dove vedere la sfida

, 20 marzo 2025 - Trasferta a Belgrado per la Segafredo, che in occasione del 30° turno diaffronta ilTelin campo neutro all'Aleksandar Nikolic Hall. Entrambe le squadre sono ormai da tempo tagliate fuori dalla corsa per il play-in e tantomeno per l'accesso diretto ai playoff. Gli israeliani infatti hanno un record di nove vinte e venti perse, mentre i bianconeri hanno due successi in meno e due sconfitte in più. Occhio però, perché i gialloblù sono reduci da tre affermazioni consecutive, ottenute ai danni di Fenerbahce, Asvel Lyon Villeurbanne e Monaco, mentre i bolognesi vengono da sette stop di fila e non festeggiano la vittoria dal 17 gennaio. Nel match d'andata sono stati Belinelli e compagni ad avere la meglio con il punteggio di 84-77.