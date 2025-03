Euro digitale Lagarde Bce | ci serve per non essere vulnerabili

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 20 mar. (askanews) – Posto che alla Bce “dobbiamopronti a tutto”, “eviterei di prendere posizioni” su speculazioni di stampa di quelli che potrebberoipotetici (e sconosciuti) piani degli Stati Uniti e dell’amministrazione Trump sul predomionio del dollaro nel sistema economico mondiale. “Noi come Banca centrale dobbiamomolto focalizzati nell’forti, nell’attuare il nostro mandato, nel difendere la nostra valuta e nell’assicurare che non siamo, in nessun modo”. Lo ha affermato la presidente della Bce, Christine, rispondendo ad una domanda durante una audizione al Parlamentopeo. “E questo nella mia prospettiva prende la forma nello spingere velocemente sull’, sia per i pagamenti al dettaglio che per quelli all’ingrosso”, ha affermato.