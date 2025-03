Vanityfair.it - Eugenio in Via di Gioia: «Ripartiamo dalle emozioni, dall'amore e dalla lentezza. In Occidente siamo privilegiati, quella su Tony Effe non è censura»

Leggi su Vanityfair.it

La band torinese torna con un album, L'è tutto, in cui parla di cosa significa essere cittadini del mondo e avere trent'anni nel 2025. «Tanti colleghi non raccontano l'attualità, perché non conviene». L'intervista