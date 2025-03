Ilgiorno.it - Eugenio in Via Di Gioia, il nuovo album (dopo 3 anni): “Lasciamo parlare la nostra musica. Sentirsi diversi? Può essere una grande ricchezza”

Milano – L’amore? È un punto interrogativo. Anzi, due occhi sgranati, un iceberg, un torero davanti a una farfalla, una fantasia senza controllo. O almeno questa è la visione degliin Via Di, ospiti di Soundcheck, il formatle disponibile pure sul sito e sui social del nostro giornale, perde “L’amore è tutto”, quinto capitolo di un percorso discografico varato nel 2014 presentato ieri pomeriggio al Parco Sempione nell’attesa di incontrare i fan domani alla Feltrinelli di piazza Piemonte alle 18.30. Nella versione in vinile dell’pure i tarocchi per leggere ila futuro. “Difficile spiegare a parole quello che per noi è stato un parto durato tre”, raccontanoCesaro, Emanuele Via, Paolo Die Lorenzo Federici, che nel disco trovano pure la complicità di uno stuolo di amici tra cui Pacifico e il producer Okgiorgio.