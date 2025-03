Unlimitednews.it - Ettorre “Insieme a Unicredit per una vela più inclusiva”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Per laitaliana e per la federazione oggi è una giornata importante. L’inizio di una partnership conper unapiù, per la parasailing che con questo processo vuole essere ancora piùe dare la possibilità a tutte le società di poter strutturare un’attività di parasailing”. Così il presidente della Feder, Francesco, a margine della presentazione del progetto “Navigare: l’Italia senza barriere” realizzato con un sostegno sotto forma di liberalità da parte die dedicato a soggetti con disabilità che desiderano avvicinarsi al mondo della. “Tante volte ci sono limiti oggettivi, ma con questa progettualità non ci saranno solo facilitazioni incredibili per l’acquisto di imbarcazioni, pontili o altre attrezzature, anche per la formazione.