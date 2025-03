Dayitalianews.com - Etna, attività stromboliano dal cratere Sud-Est: allerta gialla per l’aeroporto

Un’stromboliana è stata osservata dalle 22.25 di ieri da diverse bocche deldi Sud-Est dell’dal sistema di monitoraggio dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.Il modello previsionale indicava che un’eventuale nube eruttiva si sarebbe dispersa in direzione Est-Sud-Est. Dal punto di vista sismico dalle 20:30 l’ampiezza media del tremore vulcanico, che segnala la carica di ‘energia’ dell’, ha mostrato un repentino incremento e, poco prima di mezzanotte, ha raggiunto l’intervallo dei valori alti, per poi ritornare sui precedenti livelli medi.L’Ingv ha emesso unper il volo, il Vona, facendolo salire di due livelli, da ‘Verde’, poi a ‘Giallo’ e successivamente ad ‘Arancione’, ma l’attuale fase eruttiva dell’, al momento, non impatta con la piena operatività delinternazionale Vincenzo Bellini di Catania.