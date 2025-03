Ilgiorno.it - "Essere o non essere..." questo non è un problema . È una risorsa per esprimerci in modo creativo

Leggi su Ilgiorno.it

Gli alunni e le alunne di 5ªB hanno intervistato diverse persone del loro territorio sul tema del teatro. Gli intervistati hanno tra i 30 e i 51 anni e sono in prevalenza donne. Il 79% degli interpellati è stato almeno una volta a teatro, ma un buon 21% non c’è mai stato. Chi è stato a teatro ha visto musical e concerti (25%) a seguire cabaret (21%) e commedie (15%), solo una minoranza ha assistito a opere liriche, drammi, balletti, prosa, performance di un singolo artista. Si deduce che gli spettatori prediligono spettacoli allegri e opere divertenti, desiderano andare a teatro per rilassarsi e vivere una serata spensierata. Il 54% sa che le prime rappresentazioni teatrali sono nate in Grecia, ma il 96% non conosce il periodo dei natali. La maggior parte degli interpellati non vorrebbe provare a recitare per timidezza e proverebbero imbarazzo nel porsi ad un pubblico.