Esplosione al deposito Eni di Calenzano ecco chi sono i nove indagati

Leggi su Corrieretoscano.it

PRATO –alEni dichigli. Li ha annunciati il procuratore di Prato Luca Tescaroli in procura quando ha diffuso i dettagli sulle indagini.Si tratta di Patrizia Boschetti, responsabile della struttura organizzativa e della gestione operativa del centro Eni Spa di Roma; Luigi Collurà, dirigente con delega di funzioni sulla sicurezza delEni di; Carlo Di Perna, responsabile delle manutenzioni e investimenti dei depositi del Centro Eni Spa; Marco Bini, preposto Eni, colui che ha richiesto il permesso di lavoro che ha classificato l’attività di Sergen; Elio Ferrara, preposto Eni che ha autorizzato il rinnovo del permesso di lavoro a Sergen per il 9 dicembre 2024; Emanuela Proietti, responsabile del servizio prevenzione protezione (Rspp) di Eni; Enrico Cerbino, responsabile del progetto esterno (project manager external) per le manutenzioni e gli investimenti depositi Centro (Eni); Francesco Cirone, datore di lavoro e Rspp della impresa esecutrice Sergen srl di Viggiano; Luigi Murno, preposto della Sergen.