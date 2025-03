Ilgiorno.it - Esperto in campo. Tutti i consigli per risparmiare

Leggi su Ilgiorno.it

A Monza centro servono 5.500 euro al metro quadrato per acquistare un immobile nuovo. E i prezzi continuano a salire. "È vero – conferma Corrado Catania, contitolare di Totem Immobiliare – le più richieste sono le case nuove, con classe energetica A o A+; più in sofferenza quelle di classe F e G, più vecchie. Mentre un tempo le quotazioni delle case più vecchie erano comunque correlate con quelle nuove, se il nuovo costava 100 la casa datata costava 70, oggi le due categorie sono completamente scorrelate. Quindi, fatto cento il prezzo del nuovo, l’usato scende anche fino a 50. Questo è dovuto al continuo “bombardamento“ che ci avvolge rispetto al risparmio energetico e alla riduzione dei consumi. Inoltre per tanto tempo non si è costruito e ora si sta costruendo nelle aree dismesse, a ridosso del centro".