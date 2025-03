Ilrestodelcarlino.it - Esercito, il sindaco rivendica: "Nostre richieste soddisfatte". Ma è scontro sull’annuncio

"L’risponde ad una nostra richiesta. Un provvedimento utile, ma da solo non risolutivo. Irrituale però l’annuncio della Fiorini, prima dell’ufficialità". IlMarco Massari accoglie l’arrivo dei militari a Reggio, senza però considerarlo come panacea. Ma la notizia dei 12 soldati che da aprile presidieranno le zone calde della città, anticipata ieri dal Carlino, diventa però motivo dipolitico. "Naturalmente ero informato della disponibilità del ministero ad attuare l’intervento, i cui tempi e modi sono ancora ufficialmente da definire, ma trovo del tutto irrituale leggerne sulle colonne di un quotidiano, per bocca di un’esponente della Lega, prima che su un documento ufficiale e prima della discussione nelle sedi istituzionali", chiosa il primo cittadino. Il nostro giornale – è giusto farlo presente al– ha fatto il suo mestiere a pieno: dare una notizia, confermataci anche ieri dal Ministero stesso.