ESEO Italia | il 22 maggio nasce la Giornata mondiale Esofagite Eosinofila

Roma, 20 mar. (askanews) –, Associazione di famiglie contro l’e le patologie gastrointestinali eosinofile, insieme all’Alleanza EoE Day annunciano che laeuropea dedicata all’(#EuropeanEoEDay) a partire da quest’anno diventerà il 22(World Eosinophilic Esophagitis – EoE – Day). La celebrazionedi questo evento è stata resa possibile grazie allo sforzo collaborativo delle associazioni di pazienti di tutto il mondo che aderiscono all’Alleanza. Fra queste, oltre ad, che rappresenta i pazienti del nostro Paese, e alla rete GAAPP (Global Allergy and Airways Patient Platform), occorre ricordare le associazioni americane, APFED (American Partnership for Eosinophilic Disorders) eFAACT (Food Allergy & Anaphylaxis Connection Team), gli spagnoli di AD(Asociación de Pacientes con Déficit de Eosinófilos y Síndrome Eosinofílico de Origen Desconocido), gli australiani aderenti ad ausEE Inc.