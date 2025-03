Ilgiorno.it - Esche contro i lupi. Bracconiere nei guai

Voleva sterminare idisseminando bocconi avvelenati sui sentieri tra le località Zulino e Monte di Zanetti, ad Ardesio, in Alta Val Seriana. Ma ilè stato sorpreso in flagrante e denunciato per reati specifici in materia di tutela della fauna selvatica, uso die bocconi avvelenati, delitto tentato di uccisione di animali e maltrattamento. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo che un cane aveva ingerito uno dei bocconi avvelenati manifestando tremori e difficoltà di deambulazione. Solo il tempestivo ricovero in una struttura veterinaria ha consentito all’animale di sopravvivere. Gli agenti della polizia provinciale, ricevuta la segnalazione, hanno organizzato un’operazione di bonifica impiegando un cane anti-veleno addestrato. La perlustrazione ha dato esito positivo: sono state rinvenutecon una sostanza velenosa, nascoste tra la vegetazione, negli anfratti rocciosi e sotto le foglie.