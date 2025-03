Sport.quotidiano.net - Esame per i rossoblù. Civitanovese, vietati passi falsi col Teramo

Allenamento doppio in casain vista della gara contro il. Al Polisportivo ihanno lavorato sia di mattina che di pomeriggio per assicurare il giusto livello di preparazione in vista della sfida di domenica contro la seconda forza del campionato. Eccetto l’infortunato Padovani, erano tutti a disposizione del tecnico Senigagliesi, compreso l’attaccante argentino Luis Vila che dunque è rientrato in gruppo dopo diverse settimane di stop. Oggi spazio alla consueta partitella in famiglia. La scia di cinque risultati utili consecutivi consentirà ai rivieraschi di affrontare la partita con maggiore tranquillità, ma certo non ci si potrà cullare sugli allori rischiando così di annullare la vittoria di Isernia e di assicurare un vantaggio alle dirette concorrenti. Scongiuri a parte, il pericolo più concreto è rappresentato da un eventuale sorpasso del Notaresco che dopo aver centrato 5 vittorie nelle ultime 6 gare riceverà il Castelfidardo.