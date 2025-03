Quotidiano.net - Erdogan accusa l'opposizione di ipocrisia dopo l'arresto di Imamoglu

Leggi su Quotidiano.net

"Gli sforzi dell'per dipingere i suoi conflitti interni o i suoi problemi con la legge come la questione più importante del Paese è l'apice dell'". Lo ha detto il presidente turco, Recep Tayyipche il sindaco di Istanbul Ekrem, importante figura dell'e principale suo rivale, è stato arrestato mercoledì in base a varie accuse tra cui corruzione e favoreggiamento al terrorismo. L'ha scatenato forti proteste nel Paese. "Non abbiamo tempo per gli spettacoli dell', né a livello personale, né a livello di partito o di alleanza", ha aggiunto il leader turco. "I media e il partito dinon riescono a rispondere alle accuse mosse dalla magistratura, sia sulla questione della laurea, sia su quella della corruzione", ha aggiunto il leader turco, in riferimento alle accuse controe al fatto che, un giorno prima dell', l'Università di Istanbul aveva annullato il diploma di laurea del sindaco di Istanbul, ritenendolo falso.