Erased, un viaggio tra mistero, tempo e destino

di Alessandro Spagnuolo(????????, Boku dake ga inai machi, lett. “La città in cui io non ci sono”) nasce come manga scritto e illustrato da Kei Sanbe (?? ?, Sanbe Kei) in 8 tank?bon (??? lett. “libro singolo”) volumi singoli, pubblicato tra il 2012 e il 2016. Il successo del fumetto porta alla realizzazione di un anime* nello stesso anno, che conquista critica e pubblico grazie alla sua avvincente trama dai toni thriller e drammatici. L’anime (di tipo **seinen) è composto da 12 episodi prodotti dallo studio di animazione giapponese A-1 Pictures (????????????????, Kabushiki-gaisha ei wan pikuch?zu) e diretti da Tomohiko It? (?? ??, It? Tomohiko, direttore di Sword Art Online, Silver Spoon e altri). La storia intreccia abilmente viaggi nel, unda risolvere e l’introspezione psicologica, immergendo lo spettatore in un’avventura che mescola il dramma umano alla ricerca della verità in un’indagine poliziesca.