Equinozio di primavera 2025: siti archeologici dove ammirare l'allineamento del Sole

L’disegna il momento in cui il giorno e notte avvicinano la loro durata creando un equilibrio fra ore di buio e luce, un fenomeno astronomico al centro dell’esistenza per le civiltà antiche, fondamentale per stabilire il calendario agricolo così come le esplorazioni e il tempo dedicato alla navigazione. Molti popoli hanno costruito templi e strutture sacre perfettamente allineati con ilin questa data, creando giochi di luce e ombra in grado apparire proprio in coincidenza con momenti come l’. Sacred Well of Santa Cristina - Sardinia - Italy In Italia sono presenti alcunisolare nell’di. Il Pozzo di Santa Cristina, ancora ricco di enigmi irrisolti, è uno dei tanti esempi che testimoniano il profondo legame tra le civiltà antiche e i fenomeni astronomici, dimostrando come la Sardegna fosse un centro di conoscenze avanzate già nell’Età del Bronzo.