Equinozio di primavera 2025 | data e significato

Oggi, 20 marzo, cade l’di. Si tratta del giorno che segna la fine dell’inverno e nel quale le ore di luce sono uguali a quelle di buio.diL’diè un importante evento astronomico che segna, nell’Emisfero boreale, l’inizio della. Quest’anno si verifica il 20 marzo, precisamente alle 10:01: è il momento in cui il Sole si trova esattamente sopra l’Equatore e distribuisce la luce solare in modo uniforme tra i due emisferi. Si tratta di un fenomeno che si verifica solo due volte l’anno e che segna il cambio di stagione: all’inizio dellae all’inizio dell’autunno.Il termine “” deriva dal latino aequinoctium e significa “notte uguale”, per indicare proprio il giorno in cui la durata della notte è uguale a quella del giorno.