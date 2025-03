Baritoday.it - Equinozio di marzo, inizia la primavera: non più il giorno 21, perchè?

Leggi su Baritoday.it

Siamo stati abituati ad attribuire al 21l'inizio della stagione primaverile ma in realtà non è così. Quandoallora la? Lacon undi anticipo, il 20e questo anticipo accade dopo il 2007, l’ultimo anno in cui abbiamo celebrato l'inizio della.