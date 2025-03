Triesteprima.it - Ennesimo incidente davanti al Tribunale: scooterista ferito

TRIESTE -in via Coroneo all'altezza del, si è trattato di una collisione tra un'auto e uno scooter. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 marzo, nello stesso punto in cui, lo scorso 29 gennaio, unoaveva perso la vita in seguito a uno schianto.