Emergenza senzatetto | La Caritas è piena

Continua ad essere complessa, a San Benedetto, la questione dei. Se un tempo le aree più frequentate dai senza fissa dimora erano quelle già note, come la zona dell’ex Cinema delle Palme, ora nuovi luoghi si aggiungono alla mappa dell’abitativa. Tra questi, spiccano la stazione ferroviaria e l’ex camping, dove la situazione sembra essersi ulteriormente aggravata. In particolare, nell’area dell’ex campeggio è comparsa una tenda, mentre alla stazione c’è chi dorme sullo scivolo di uscita vicino al binario più esterno, in condizioni di assoluta precarietà. L’abitativa si conferma un problema pressante, con poche soluzioni all’orizzonte. Le strutture di accoglienza disponibili non sono sufficienti a coprire il fabbisogno, tanto che lasi trova ormai al limite delle proprie capacità.