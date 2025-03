Lanazione.it - Emergenza moscerini a Orbetello, oltre 18mila firme per chiedere lo stato di emergenza

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 19 marzo 2025 – L’invasione dinella laguna dista mettendo in ginocchio cittadini e operatori economici, spingendo migliaia di persone a firmare una petizione peralle istituzioni un intervento immediato, a partire dalla proclamazione dellodi. Lanciata su Change.org da Alessio Segoni, cittadino di, la petizione ha già raccolto18.500, una cifra già superiore al numero dei residenti, che sono circa 14mila. Una situazione insostenibile “La crescente adesione alla petizione dimostra quanto la situazione sia critica e insostenibile per gli abitanti di”, afferma Segoni. “Le risposte e le soluzioni finora proposte non sono sufficienti per risolvere il problema”. Gli effetti dell’infestazione sono devastanti: i cittadini raccontano di non poter aprire le finestre né fare passeggiate all’aperto e di essere costretti a rimanere in casa, paragonando la situazione ai lockdown della pandemia.