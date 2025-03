Laverita.info - Elkann si spaccia per il salvatore dell’auto

Leggi su Laverita.info

L’erede Agnelli in audizione in Parlamento si presenta come un eroe («Senza Stellantis il settore sarebbe scomparso in Italia») ma tace su aiuti pubblici, cassa integrazione e delocalizzazioni. La Lega: «Presa in giro, restituisca i miliardi che ha incassato».