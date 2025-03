Quotidiano.net - Elkann in Parlamento: "Senza di noi, addio all’auto in Italia". Lega e M5S attaccano Stellantis

L’per? "È centrale.di noi". Il conto dare-avere tra Fiat e il Paese? "Non sia più un tema divisivo. Per ogni euro da noi investito, se ne generano nove". Il 2025 dell’auto? "Sarà difficile, ma manteniamo il piano di investimenti". La riconversione dell’auto nella difesa? "Non è plausibile". È un’audizione lungamente attesa e altrettanto lungamente preparata, ma alla fine è arrivata e il presidente e ad di, John, al Senato, mette in fila una serie di elementi che dovrebbero rassicurare sul futuro dell’automotive nel nostro Paese. Anche se, al dunque, non mancano le reazioni critiche e dure, come nel caso di Carlo Calenda, dei Grillini o della. Mentre la leader del Pd, Elly Schlein, coglie l’occasione per bocciare, anche lei, l’ipotesi della riconversione bellica dell’industria dell’auto.