Elkann convoca i vertici Juve domani tutti a rapporto da lui | senza Champions saltano i conti Corsport

da lui:riunione straordinaria allantus. C’è l’allarme rosso per i. Il piano industriale non è stato rispettato.Scrive il Corriere dello Sport con Alessandro Giudice:Il deludente andamento sportivo dellaalza la pressione anche ai piani più alti, fino alla controllante Exor che guarda ovviamente con preoccupazione alla prospettiva di una mancata qualificazione. Al punto da avereto, pare, iamministrativi e sportivi del club (Scanavino, Giuntoli, forse addirittura Motta)per un vertice d’emergenza.Sembrerebbe una sorta di war room, in cui capire quanto sia realistico il rischio di non arrivare quarti, quali decisioni potrebbero mitigarlo e quale piano alternativo andrebbe seguito in caso di insuccesso.